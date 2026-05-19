TS – Conte sul mercato! Addio Napoli ok di De Laurentiis | l’annuncio e il sostituto

Antonio Conte sembra essere ormai in partenza dal Napoli, secondo quanto riportato da Tuttosport. Dopo alcune settimane di voci e indiscrezioni, è arrivato l’annuncio ufficiale del club, che ha dato il suo ok alla separazione. Nei prossimi giorni si attende la definizione del suo sostituto, mentre le parti sembrano aver preso le rispettive decisioni. La situazione si è sviluppata in modo rapido e senza ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

2026-05-18 22:36:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Antonio Conte ed il Napoli, un rapporto destinato ormai a finire. Due facce stanche della stessa medaglia: quella di un tecnico che ha dato il massimo per consegnare ad una piazza ciò che meritava ed una squadra che invece ha dato il tutto per tutto dopo lo Scudetto della scorsa stagione, schiantatasi in quella corrente contro il muro nerazzurro di Chivu. L’allenatore salentino ha riportato entusiasmo alla piazza partenopea con la conquista del quarto tricolore nella storia del club, dopo il tonfo post Spalletti – protagonista del terzo Scudetto a Napoli – che ha visto l’alternanza Garcia-Mazzarri-Calzone prima dell’arrivo di Conte al timone del Napoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Conte sul mercato! Addio Napoli, ok di De Laurentiis: l’annuncio e il sostituto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UltimOra NapoliColloquio Conte De Laurentiis! News su McTominay Sullo stesso argomento Leggi anche: Auriemma: “De Laurentiis è già al lavoro per il sostituto di Conte”. Napoli, addio Conte non scontato: De Laurentiis proverà a convincere il tecnico a restareNonostante le tante voci delle ultime settimane, l’addio di Antonio Conte al Napoli non sarebbe ancora così scontato. Conte sul mercato! Addio Napoli, ok di De Laurentiis: l’annuncio e il sostitutoIl futuro del tecnico salentino sembrerebbe ormai lontano dalla panchina del club partenopeo. Sullo sfondo l'ipotesi di un possibile ritorno: la situazione ... tuttosport.com Conte, parole d’addio al Napoli: il destino deciso un mese fa e le tracce di mercatoRaggiunta la Champions League, il tecnico leccese fa capire che la sua storia sotto il Vesuvio è finita. A meno che De Laurentiis non abbia in tasca un jolly da ... panorama.it