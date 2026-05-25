Ultimo travolto dai fan | Il 4 luglio sarà più di un grandissimo concerto La preparazione va avanti da un anno e mezzo

Sabato scorso, circa 300 studenti dell’Università di Roma Tor Vergata hanno incontrato l’artista durante un evento all’Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere e Filosofia. La visita si è svolta nel contesto di una preparazione per un grande concerto previsto il 4 luglio, annunciato come più di un semplice spettacolo. L’artista ha partecipato a un bagno di folla, mentre i preparativi per l’evento sono in corso da circa un anno e mezzo.

Bagno di folla per Ultimo che, sabato scorso, ha incontrato all’Università di Roma Tor Vergata 300 studenti e studentesse dell’Ateneo, presso l’Auditorium Ennio Morricone, Facoltà di Lettere e Filosofia. L’appuntamento, moderato da Paolo Crepet, è stato un vero e proprio regalo dell’Artista, una. 🔗 Leggi su Today.it

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