A partire dal 2027, i fan dei Beatles potranno visitare il tetto della sede della Apple Corps a Londra, luogo del loro ultimo concerto. È stata annunciata un’esperienza che permette di salire sul tetto e di rivivere quell’evento storico. La proposta riguarda esclusivamente l’accesso al sito, senza ulteriori dettagli sulle modalità di visita o eventuali servizi offerti. La sede si trova nel quartiere di St. John’s Wood, in centro città.

I Fab Four, o quel che ne rimane, hanno annunciato un’experience che farà la gioia dei loro fan. Si chiama The Beatles at 3 Savile Row e aprirà nel 2027 nella sede originaria della Apple Corps, dove i quattro musicisti registrarono Let It Be e, soprattutto, tennero il loro leggendario concerto, sul tetto dell’edificio, nel 1969. Il tour, a pagamento, consentirà ai visitatori di esplorare i sette piani del palazzo, ammirando materiali inediti dagli archivi dell’azienda, mostre temporanee, lo studio di registrazione (ricostruito nel seminterrato) e, naturalmente, la celeberrima terrazza. The Beatles at 3 Savile Row, il commento di Paul e Ringo. Il CEO della Apple Corps, Tom Greene, ha definito l’iniziativa come un ritorno alla “casa spirituale” della società: «Ogni giorno i fan si fermano a fotografare il 3 di Savile Row.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fan dei Beatles, gioite: dal 2027 sarà possibile salire sul tetto della Apple Corps a Londra, dove la band tenne il suo ultimo concerto

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