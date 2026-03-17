BLANCO sarà in concerto il 21 luglio a Palmanova

Il 21 luglio a Palmanova, in Piazza Grande, si esibirà il rapper e cantautore Blanco. L’evento fa parte delle iniziative musicali estive della regione Friuli Venezia Giulia. La data è stata annunciata ufficialmente e attirano l’attenzione di molti appassionati di musica. La performance si terrà nel centro storico della città, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Nuovo grande annuncio nell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 21 luglio 2026 a salire sul palco di Piazza Grande della città patrimonio dell’Umanità UNESCO di Palmanova sarà il rapper e cantautore Blanco. L’artista torna live sui palchi dei più importanti festival italiani dopo il successo al botteghino del tour nei palazzetti, al via da Jesolo ad aprile. Nella città stellata Blanco porterà l’unica esclusiva data regionale del suo “ Tour Estate 2026 ”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl e Platinum Live, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna “ Estate di Stelle ”, saranno in vendita sui circuiti Ticketone dalle 18. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - BLANCO sarà in concerto il 21 luglio a Palmanova Articoli correlati A Palmanova l'unica tappa regionale del tour estivo di Blanco“Con l’annuncio di Blanco, Estate di Stelle a Palmanova si consolida come rassegna musicale capace di interessare un pubblico molto ampio e vario,... Giorgia a Palmanova venerdì 17 luglio 2026Sulla scia del tour nei palazzetti attualmente in corso, con il quale sta macinando sold out in tutta la penisola, la meravigliosa Giorgia, voce fra... Blanco a sorpresa sul palco del Forum di Milano con Giorgia: il duetto live su LA CURA PER ME Aggiornamenti e notizie su BLANCO sarà in concerto il 21 luglio a... Discussioni sull' argomento Blanco in concerto a Palmanova: unica data in Friuli Venezia Giulia per il Tour Estate 2026; Blanco, annunciato il tour estivo: sarà live a luglio a Palmanova; BLANCO IN ARRIVO A PALMANOVA PER ESTATE DI STELLE 2026; Blanco annuncia il nuovo tour: concerto a Palmanova per Estate di Stelle. Blanco in concerto a Palmanova il 21 luglio 2026Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vig ... triestecafe.it Preso d’assalto, fin dalle quattro di mattina, il Distretto sanitario di Palmanova: lunedì 16 marzo c’erano 50 persone pazientemente in fila ad attendere l’apertura, alle 8.30, dello sportello dedicato alle pratiche di iscrizione al nuovo medico di medicina generale - facebook.com facebook