Università Levialdi Ghiron Tor Vergata | Diritto alla vista fondamentale per studenti

Un docente dell'Università di Tor Vergata ha sottolineato l'importanza del diritto alla vista per gli studenti, evidenziando come la salute visiva sia essenziale per un percorso universitario sereno e produttivo. La giornata dedicata a questa tematica mette in luce un principio fondamentale che riguarda direttamente il benessere degli studenti, ponendo l'accento sulla necessità di tutelare la vista come parte integrante del successo accademico.

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - "Questa giornata ha un grandissimo valore perché è in grado di sancire il vero e proprio diritto alla vista, un principio fondamentale per tutti gli studenti che intendono avere un percorso universitario sereno ed efficace anche grazie ad un'ottima salute visiva". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, intervenendo in occasione della firma del protocollo d'intesa tra la Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, nell'ambito del progetto 'Campus visivo', alla presenza di Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Diritto alla vista fondamentale per studenti" Articoli correlati Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): “Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo”(Adnkronos) – "È molto importante per il nostro ateneo mettere a disposizione dei nostri studenti la possibilità di effettuare una visita per... Leggi anche: Università, rettore Tor Vergata: "Per studenti Medicina Tirana tasse su base Isee" Salute: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘diritto alla vista è principio fondamentale per studenti’ Contenuti e approfondimenti su Levialdi Ghiron Temi più discussi: Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo; Università: Levialdi Ghiron, ‘mille studenti coinvolti nelle visite oculistiche gratuite di Campus; Resposabilità medica, convegno a Roma Tor Vergata; Ddl riforma responsabilità medica, confronto tra esperti all’università Tor Vergata di Roma. Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivoRoma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - 'È molto importante per il nostro ateneo mettere a disposizione dei nostri studenti la possibilità di ... notizie.tiscali.it Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): Progetto formativo integra salute uomo, animale e ambiente(Adnkronos) – Questo progetto nasce dall’esigenza di realizzare un’offerta formativa all’avanguardia rispetto al tema ‘One health’, cercando di integrare le tematiche legate alla sanità dell’uomo, ... pianetagenoa1893.net Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): “Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo” x.com Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): "Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo" #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità Leggi articolo completo su La Milano - facebook.com facebook