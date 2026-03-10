Ultimissime Juve LIVE | le novità sui rinnovi di Vlahovic e Spalletti

In queste ultime ore, si registrano aggiornamenti sui rinnovi di contratto di Vlahovic e Spalletti. La redazione di JuventusNews24 fornisce notizie in tempo reale sulle situazioni attuali in casa bianconera. La giornata è dedicata a fare il punto sulle novità riguardanti i due protagonisti e le eventuali evoluzioni delle trattative.

Ultimissime Juve LIVE – 10 marzo 2026. Rinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico e la dirigenza: ecco le sue richieste. Ore 08.35 – Rinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico e la dirigenza: ecco le sue richieste Rinnovo Vlahovic, accordo diverso rispetto a quello di Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del serbo.