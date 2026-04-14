Ultimissime Juve LIVE | Openda sempre più ai margini novità sul rinnovo di Vlahovic

Nelle ultime ore, le notizie dal mondo della Juventus si concentrano sulle questioni interne alla rosa. Openda si trova ormai ai margini del progetto, mentre si intensificano le discussioni riguardo al rinnovo contrattuale di Vlahovic. La giornata ha visto aggiornamenti continui sulle scelte della società e sulle possibili mosse future, con un focus particolare sulle dinamiche relative ai giocatori e alle trattative in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 14 aprile 2026. Rinnovo Vlahovic: in settimana possibile nuovo incontro con Ristic, cosa filtra dalla Continassa sul futuro del serbo. Ore 09.15 – Rinnovo Vlahovic: c’è distanza sulle cifre, la dirigenza bianconera incontra l’agente Ristic per superare l’ostacolo legato ai bonus del contratto Openda sempre più ai margini della Juve: scattato il riscatto ma in estate sarà addio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Openda sempre più ai margini, novità sul rinnovo di Vlahovic Ultimissime Juve LIVE: problemi per David, la situazione sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: David verso l’esclusione, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali novità x.com