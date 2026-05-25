Ultimissime Inter LIVE | l’addio di Frattesi e la permanenza di Diouf

Da internews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultima aggiornamento, si segnala l'addio di Frattesi alla rosa dell'Inter e la conferma della permanenza di Diouf. La società ha comunicato ufficialmente questi cambiamenti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità delle operazioni. Le notizie sono state diffuse attraverso canali ufficiali, offrendo un quadro immediato delle ultime novità riguardanti la squadra nerazzurra. Restano da seguire eventuali sviluppi o comunicazioni ufficiali future.

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