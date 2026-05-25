Ultimissime Inter LIVE | l’addio di Frattesi e la permanenza di Diouf

Nell'ultima aggiornamento, si segnala l'addio di Frattesi alla rosa dell'Inter e la conferma della permanenza di Diouf. La società ha comunicato ufficialmente questi cambiamenti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità delle operazioni. Le notizie sono state diffuse attraverso canali ufficiali, offrendo un quadro immediato delle ultime novità riguardanti la squadra nerazzurra. Restano da seguire eventuali sviluppi o comunicazioni ufficiali future.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 25 MAGGIO. La svolta di Andy Diouf: l’intuizione di Chivu che ha cambiato il futuro dell’Inter. La svolta di Diouf, da oggetto misterioso a risorsa sulla fascia, il francese convince tutti nell’ultimo match di Bologna Frattesi Inter, l’addio sembra vicino: stagione opaca del centrocampista che adesso può davvero salutare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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