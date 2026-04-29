Ultimissime Inter LIVE | c’è un’idea per il ruolo di Diouf Lautaro è tornato in gruppo

Da internews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si parla di un possibile ruolo per Diouf all’interno della rosa dell’Inter, mentre Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il gruppo. Le notizie aggiornate in tempo reale arrivano dal settore nerazzurro, con particolare attenzione alle mosse della squadra e alle condizioni dei giocatori. La redazione continua a monitorare gli sviluppi e a fornire gli aggiornamenti più recenti sulla situazione della squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 29 APRILE. Lautaro Martinez si allena con la squadra: gara Scudetto e finale di Coppa nella testa del Capitano. Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, il Capitano viaggia dunque verso il suo grande obiettivo Diouf, l’Inter ha un’idea chiara: per il club è un esterno! Dialogo con il giocatore.🔗 Leggi su Internews24.com

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