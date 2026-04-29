Ultimissime Inter LIVE | c’è un’idea per il ruolo di Diouf Lautaro è tornato in gruppo

Nelle ultime ore si parla di un possibile ruolo per Diouf all’interno della rosa dell’Inter, mentre Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il gruppo. Le notizie aggiornate in tempo reale arrivano dal settore nerazzurro, con particolare attenzione alle mosse della squadra e alle condizioni dei giocatori. La redazione continua a monitorare gli sviluppi e a fornire gli aggiornamenti più recenti sulla situazione della squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 29 APRILE. Lautaro Martinez si allena con la squadra: gara Scudetto e finale di Coppa nella testa del Capitano. Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, il Capitano viaggia dunque verso il suo grande obiettivo Diouf, l’Inter ha un’idea chiara: per il club è un esterno! Dialogo con il giocatore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: c’è un’idea per il ruolo di Diouf. Lautaro è tornato in gruppo Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Lautaro si avvicina al rientro, torna in gruppo anche Bastonidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime; LIVE - Si RIPARTE, VOLATA SCUDETTO! Verso INTER-ROMA e NAPOLI-MILAN: ULTIME e PROBABILE; Infortunio più serio del previsto per Calhanoglu: il retroscena sul nuovo stop del centrocampista dell'Inter; Inter, c'è il primo match point: dove vedere tutte le partite della 34a giornata di Serie A. Giana Erminio-Inter U23 in diretta, Serie C Live dal Città di GorgonzolaTutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento ... datasport.it Scudetto 2024-25 falsato: Da assegnare a Napoli e InterLe ultime Inter news sull'inchiesta arbitri e l'audio Var con la Roma. Chiesta la revoca scudetto al Napoli o doppia assegnazione ... interlive.it Sky - Inter, le ultimissime sulla formazione per Torino: riecco Bastoni, Chivu prepara 5 cambi x.com Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito Siete d'accordo Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook