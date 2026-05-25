Ultime ore di voto nei comuni dell’area nord di Napoli | cresce l’affluenza dalle 15 via allo spoglio

Da teleclubitalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7 sono stati riaperti i seggi nei comuni dell’area nord di Napoli per le elezioni amministrative 2026. Le urne sono rimaste aperte fino alle 15, quando si è avviato lo spoglio delle schede. L’affluenza alle urne è in aumento rispetto alle precedenti consultazioni.

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Sono stati riaperti alle 7 di questa mattina i seggi nei comuni dell’area nord di Napoli chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026. Si potrà votare fino alle ore 15, quando scatterà immediatamente lo spoglio delle schede che decreterà sindaci e nuovi consigli comunali. L’affluenza registrata alle 23 di ieri mostra dati in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale in diversi comuni del napoletano, con particolare attenzione ai centri più popolosi come Afragola, Frattamaggiore e Casalnuovo. La mattinata di oggi sarà decisiva per determinare l’affluenza finale nei comuni al voto. In diversi centri si registra un incremento rispetto alle precedenti amministrative, segnale di una forte partecipazione soprattutto nei comuni dell’hinterland nord di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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