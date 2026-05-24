Elezioni comunali l' affluenza alle ore 12 nei quattro comuni al voto del Pescarese
Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei quattro comuni del Pescarese è aumentata rispetto alle precedenti consultazioni. La partecipazione dei cittadini si registra in crescita rispetto alle elezioni passate, con un incremento medio di votanti. Tra i comuni coinvolti ci sono Carpineto della Nora, Torre de Passeri, Civitaquana ed Elice, dove si sta assistendo a un afflusso più consistente rispetto alle ore equivalenti delle ultime tornate elettorali. I dati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.
Affluenza media in aumento nel Pescarese alle ore 12, nei quattro comuni chiamati al voto per le elezioni comunali ovvero Carpineto della Nora, Torre de Passeri, Civitaquana ed Elice.Alle ore 12 aveva votato il 19,93% degli aventi diritto, contro il 16,10 percento delle precedenti elezioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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