Elezioni comunali l' affluenza alle ore 12 nei quattro comuni al voto del Pescarese

Notizia in breve

Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei quattro comuni del Pescarese è aumentata rispetto alle precedenti consultazioni. La partecipazione dei cittadini si registra in crescita rispetto alle elezioni passate, con un incremento medio di votanti. Tra i comuni coinvolti ci sono Carpineto della Nora, Torre de Passeri, Civitaquana ed Elice, dove si sta assistendo a un afflusso più consistente rispetto alle ore equivalenti delle ultime tornate elettorali. I dati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.