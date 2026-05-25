Ultime ore di voto | il punto ad Arezzo in attesa dello spoglio

Le urne sono ancora aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, ad Arezzo, dove gli elettori possono votare per il nuovo sindaco. Lo spoglio delle schede avverrà successivamente. La giornata di voto si svolge senza segnalazioni di problemi o irregolarità. I risultati definitivi saranno comunicati dopo la chiusura dei seggi e lo scrutinio.

Fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, gli aretini hanno tempo per recarsi alle urne e contribuire con il proprio voto all'elezione del prossimo sindaco di Arezzo. Alle 23 di ieri, domenica 24 maggio, l'affluenza registrata nelle 97 sezioni del comune capoluogo è stata del 45,6%, in calo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Elezioni, il punto ad Arezzo in attesa dello spoglioGli elettori di Arezzo hanno tempo fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, per votare alle urne e scegliere il nuovo sindaco.

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