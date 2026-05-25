Elezioni il punto ad Arezzo in attesa dello spoglio

Gli elettori di Arezzo hanno tempo fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, per votare alle urne e scegliere il nuovo sindaco. Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura dei seggi. Finora, l'affluenza non ha superato il 50%. Le operazioni di voto si svolgono regolarmente, senza segnalazioni di problemi. I risultati ufficiali sono attesi nelle prime ore successive alla chiusura.

Fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, gli aretini hanno tempo per recarsi alle urne e scegliere con il proprio voto il prossimo sindaco di Arezzo. Alle 23 di ieri, domenica 24 maggio, l'affluenza registrata nelle 97 sezioni del comune capoluogo è stata del 45,6%, di poco inferiore alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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