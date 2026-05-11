Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1 | Alberto Angela racconta il Giappone

Alberto Angela porta le telecamere di Ulisse, il piacere della scoperta alla volta del Giappone. Il secondo appuntamento con il programma di Rai Cultura, in onda lunedì 11 maggio in prima serata su Rai 1, sarà dedicato a un Paese che continua ad alimentare l’immaginario degli italiani, tra tradizioni antichissime e modernità, rituali millenari e icone pop. Un viaggio che passa attraverso le molte anime della sfaccettata civiltà che ha creato manga e samurai. In onda, come sempre, alle 21.30 su Rai 1. La puntata partirà da Tokyo, metropoli sterminata da trentotto milioni di abitanti e punto di equilibrio impossibile tra efficienza e ordine.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Nella serata di ieri, lunedì 4 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.684.000 spettatori pari al 17.3 % di share. La puntata è disponibile su RaiPlay. #AscoltiTV #AlbertoAngela #Ulisse #NewYork #Rai1 #RaiPlay - x.com x.com

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