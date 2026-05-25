Il governo britannico ha approvato l'importazione di carburante aereo e gasolio di origine russa attraverso licenze commerciali. La decisione è stata presa a Downing Street per cercare di ridurre l'inflazione che interessa i consumatori nel paese. La misura riguarda specificamente le importazioni di carburanti, senza coinvolgere altre aree o settori. La normativa permette alle aziende di acquistare prodotti russi senza dover rispettare divieti precedenti.

A Downing Street il governo di Keir Starmer ha autorizzato l’importazione di carburante aereo e gasolio di origine russa tramite licenze commerciali, una mossa dettata dalla necessità di frenare l’inflazione che colpisce i consumatori britannici. La decisione, presa per proteggere il potere d’acquisto della popolazione, prevede che le materie prime vengano lavorate in Paesi terzi anziché in territorio russo. Questo provvedimento solleva forti tensioni politiche all’interno del Regno Unito, mettendo sotto pressione l’unità dei paesi sostenitori dell’Ucraina. L’impatto dei mercati energetici e la crisi dello Stretto di Hormuz. La pressione sui prezzi dell’energia è stata innescata dal conflitto in Iran, che ha causato un aumento superiore al 55% del costo del greggio su scala globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UK, licenze per carburante russo: il piano per frenare l’inflazione

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