Il leader di un partito politico ha affermato che il ritorno al gas russo potrebbe avvenire una volta terminato il conflitto in Medio Oriente. Ha inoltre dichiarato che al momento non esistono piani ufficiali per il razionamento del carburante, e ha riferito di aver consultato i ministri competenti e le compagnie coinvolte. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla connessione tra i prezzi dei carburanti e gli eventi internazionali in quella regione.

«E’ chiaro che il costo dei carburanti è direttamente legato a quello che accade in Medio Oriente. Ho sentito il ministro Giorgetti, ho sentito il ministro Urso: come le compagnie sono molto rapide in caso di aumento del costo del petrolio ad aumentare i prezzi alla pompa, mi auguro che, visto il crollo di queste ore del prezzo al barile, ci sia un’altrettanta diminuzione alla pompa». Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, è ospite della sede romana dell’Associazione stampa estera per una conferenza stampa interdetta alle domande dei giornalisti italiani. Sollevato per le notizie che arrivano dal Medio Oriente sulla tregua in corso tra Usa e Iran, auspica una rapida riduzione dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini: riaprire a gas russo a conflitto terminato, nessun piano sul razionamento di carburante

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"Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del car - facebook.com facebook

Salvini: “Kiev in Ue non mi pare attuale. Gas dalla Russia Se ne parli a conflitto finito” x.com