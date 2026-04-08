Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha dichiarato che non sono in programma misure di razionamento del carburante né la chiusura di scuole, uffici o attività commerciali. Ha inoltre affermato che non ci sono proposte di smart working o didattica a distanza legate alla crisi energetica. Riguardo al gas russo, ha precisato che se ne discute solo una volta concluso il conflitto in corso.

Crisi energia, Matteo Salvini, vicepremier Governo Meloni, ministro Trasporti, leader Lega, in conferenza stampa nella sede Stampa estera mercoledì 8 aprile: “Non c’è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi”. Poi via social: “Crisi energetica? Non considero né lo smart working né la didattica a distanza. Ritengo che non sia nemmeno da prendere in considerazione, l’abbiamo già sperimentato con il Covid”. Salvini alla domanda sul gas russo: “In questo momento parlare di business con una guerra in corso è complicato. Noi non siamo in guerra con Iran, su fronte ucraino. Non siamo e non vogliamo entrare in guerra con nessuno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Salvini: “Nessun piano razionamento carburante. No smart working e dad. Gas russo? Se ne parli a conflitto finito”

Salvini: riaprire a gas russo a conflitto terminato, nessun piano sul razionamento di carburante«E’ chiaro che il costo dei carburanti è direttamente legato a quello che accade in Medio Oriente.

L’ultima profezia di Salvini: “Razionamento carburante? Non lo prendo in considerazione, e no a smart working e didattica a distanza”“Non c’è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi”.

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