uilca rilancia su giovani territori e sicurezza

Il Direttivo di UniCredit in Campania ha discusso di questioni legate alla crescita, alla desertificazione bancaria e alla valorizzazione delle nuove generazioni. La riunione si è concentrata sulle strategie per affrontare la diminuzione di filiali e servizi bancari in alcune aree e sulla necessità di investire sui giovani. Non sono stati forniti dettagli su decisioni specifiche o piani concreti.

Il Direttivo UniCredit Campania affronta crescita, desertificazione bancaria e valorizzazione delle nuove generazioni.. Si è svolto il 21 maggio, in Via Verdi a Napoli, il Direttivo Annuale della UILCA UniCredit Regione Campania, un appuntamento che ha registrato una partecipazione quasi totale degli RSA e dei Coordinatori territoriali, confermando il radicamento dell’organizzazione sindacale nel tessuto campano e la centralità del confronto collettivo in una fase di profonda trasformazione del settore bancario. L’incontro ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali della UILCA: Rosario Mingoia, Segretario Responsabile di... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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