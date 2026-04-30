Forza Italia in Sicilia | Minardo punta su giovani e territori

Nino Minardo ha annunciato una strategia per rafforzare il partito in Sicilia, concentrandosi su un aumento della presenza territoriale e sulla promozione di giovani leader. La comunicazione è stata inviata tramite lettera, in cui vengono dettagliati gli obiettivi di sviluppo locale e investimenti nelle nuove generazioni. La proposta mira a consolidare la presenza del partito nelle diverse aree dell’isola, puntando anche sulla formazione di figure emergenti.

? Cosa sapere Nino Minardo delinea la nuova strategia di Forza Italia in Sicilia tramite lettera.. Il piano punta sul rafforzamento territoriale e sulla formazione di giovani leader.. Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, ha inviato una lettera agli iscritti delineando una strategia basata sul rafforzamento dell’organizzazione territoriale e su un investimento concreto nelle nuove generazioni. Il messaggio punta a trasformare il partito in una realtà più aperta, capace di accogliere chi desidera aderire al progetto attraverso una presenza capillare in tutta l’isola. Tra le prime mosse concrete previste dal nuovo coordinatore regionale figura la ricerca di una sede a Palermo che possa fungere da punto di riferimento collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forza Italia in Sicilia: Minardo punta su giovani e territori Notizie correlate Forza Italia, Minardo scrive agli iscritti: "Spazio ai giovani e più attenzione ai territori""Un partito sempre più aperto, spazio ai giovani e maggiore attenzione ai territori". Nino Minardo è il nuovo commissario regionale di Forza Italia in Sicilia: "Metto il mio impegno con spirito di squadra"Sarà il presidente della Commissione Difesa della Camera Nino Minardo il nuovo commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nino Minardo è il nuovo commissario regionale di Forza Italia in Sicilia: Metto il mio impegno con spirito di squadra; Cambio al vertice di Forza Italia, Minardo è il commissario in Sicilia; Commissariata Forza Italia in Sicilia, alla guida del partito scelto Nino Minardo; Forza Italia nel caos in Sicilia: congresso congelato, Roma manda un commissario. Forza Italia: Minardo scrive agli iscritti, azzurri crescono se cresce la SiciliaRoma, 30 aprile 2026 – Un partito sempre più aperto, spazio ai giovani e maggiore attenzione ai territori. Sono questi alcuni dei punti centrali della lettera ... radiortm.it Forza Italia in Sicilia, Minardo: Investimento sui giovaniPALERMO- Lavoreremo per rafforzare la nostra organizzazione in tutta l’Isola per aprire sempre di più le nostre sedi sul territorio agli iscritti e presto individueremo a Palermo una sede regionale c ... livesicilia.it Un gruppo che nasce dal confronto e dalla condivisione, pronto a lavorare con serietà per rafforzare la presenza di Forza Italia Giovani e coinvolgere sempre più ragazzi nella vita politica. - facebook.com facebook C’era anche un emendamento di Forza Italia x.com