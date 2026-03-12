Il “patto del Garda” coinvolge vari attori locali che si sono impegnati a rilanciare l’economia della regione. La recente uscita di un rappresentante di spicco ha suscitato commenti e analisi tra gli osservatori, mentre la Lega dei territori, legata a una linea più regionale, ha ripreso slancio. La situazione ha attirato l’attenzione sulla rinnovata attenzione alle questioni territoriali da parte del partito.

La fuoriuscita di Vannacci sembra sia stata un balsamo per la rifondazione della Lega Nord, quella dei territori, tanto cara a Fontana e Zaia. Qualche giorno fa, a Desenzano, i colonnelli di Lombardia e Veneto si sono dati convegno per rilanciare il fronte della crescita. Nel campo padano ormai si muovono due schieramenti, al momento, con la stessa divisa: da una parte Salvini, che crede ancora nella sua Lega sovranista e nazionale, dall’altra il fronte del nord, coi governatori di Lombardia, Veneto e Friuli a rilanciare il partito dei territori. Il nord continua a essere il motore produttivo del paese, ma raramente riesce a esprimere una posizione politica compatta quando si tratta di orientare le scelte nazionali ed europee. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il “patto del Garda” che rilancia l’economia e la Lega dei territori

