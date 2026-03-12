Più servizi e nuovi arredi | dopo i lavori riapre al pubblico l' ufficio postale completamente rinnovato

L'ufficio postale di Riolo Terme in via Gramsci 2 riapre domani dopo i lavori di ristrutturazione. Sono stati aggiunti nuovi servizi e installati arredi moderni, mentre i locali sono stati completamente rinnovati. L'intervento ha anche previsto alcune migliorie legate alla sostenibilità. La riapertura permette di riprendere le attività al pubblico nella struttura aggiornata.

Dopo i lavori di ristrutturazione, domani l'ufficio postale di Riolo Terme di via Gramsci 2 riapre con nuovi servizi e locali completamente rinnovati, e un occhio volto alla sostenibilità. Nella sede saranno da subito attivi i principali servizi della pubblica amministrazione, compresa la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili dall'Anagrafe nazionale, ossia la banca dati unica del Ministero dell’Interno. L’ufficio di Riolo Terme è stato anche interessato da altri progetti orientati alla sostenibilità, come la colonnina di ricarica all’esterno dell’ufficio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Riapre al pubblico completamente ristrutturato l'ufficio postale

Leggi anche: Vernasca, riapre l’ufficio postale: attivi i nuovi servizi

RIAPRE L'UFFICIO POSTALE IN PIAZZA SAN FRANCESCO: SPAZI NUOVI E PIU' SERVIZI PER I C... | 17/11/2025

Approfondimenti e contenuti su Più servizi e nuovi arredi dopo i...

Temi più discussi: Più sicurezza e nuovi servizi: tutte le decisioni approvate dal Consiglio; RIFORMA DEI SERVIZI CONSOLARI 2026: TUTTE LE NOVITÀ PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO; Manageritalia Executive Professional: servizi strategici e network per le alte professionalità:; Farmacie di prossimità, i cittadini promuovono il nuovo modello: più accesso a farmaci e servizi.

Monza, case comunali: nuovi ascensori e servizi per gli inquilini più fragiliSono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione nelle case comunali di via Silva e via Mazzucotelli, a Monza, dove l’amministrazione sta provvedendo alla sostituzione dei vecchi ascensori. mbnews.it

Revolut ottiene licenza bancaria completa e lancia nuovi servizi in UKE’ uno dei grandi concorrenti emergenti nel settore bancario e adesso ha un’arma in più. Revolut Bank UK è pronta a lanciare nuovi servizi bancari per i suoi ... msn.com

@agenzia_ansa E' uscito dal carcere ed è in prova ai servizi sociali Marco Di Muro. condannato per l'omicidio di Federica Mangiapelo, la 16enne trovata morta sulle rive del lago di Bracciano all'alba dell'1 novembre del 2012. La notizia è stata anticipata dal - facebook.com facebook

Palermo accelera per il nuovo Barbera: conclusa la conferenza preliminare dei servizi. L'impianto è tra i candidati a ospitare le sfide degli Europei del 2032 x.com