Mobilità 2026 | domanda dal 16 marzo per i docenti dal 23 ATA date da confermare Punto cruciale le deroghe

A partire dalla prossima settimana, i docenti potranno presentare domanda per la mobilità 2026, con scadenza il 16 marzo, mentre le date per il personale ATA sono ancora da confermare, presumibilmente dal 23 marzo. La procedura dipende dal completamento di alcuni passaggi amministrativi, tra cui la firma dell’ipotesi di contratto e l’emanazione dell’ordinanza. Un aspetto importante riguarda le deroghe previste per alcune categorie di personale.

