Ufficiale | esonerato Allegri via anche Tare Moncada e Furlani

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore del Milan. La società ha annunciato ufficialmente il suo esonero, insieme alla separazione dai collaboratori Tare, Moncada e Furlani.

Ora è ufficiale, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore del Milan. Di seguito il comunicato apparso sul sito dei rossoneri. “Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club”. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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