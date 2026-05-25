Rivoluzione Milan | esonerato Allegri via anche Furlani Tare e Moncada

Il Milan ha licenziato l’allenatore Allegri, insieme a Furlani, Tare e Moncada, dopo la mancata qualificazione alla Champions League. La società ha deciso di cambiare completamente il proprio staff tecnico e dirigenziale. La decisione arriva dopo una stagione deludente, con il club che punta a un nuovo inizio. Nessun dettaglio sui piani futuri è stato comunicato, ma la rottura con il passato è ormai ufficiale. La squadra si prepara a nuove strategie e riorganizzazioni.

RedBird fa piazza pulita dopo la mancata qualificazione alla Champions MILANO - E rivoluzione sia. Il giorno dopo la sconfitta col Cagliari costata la qualificazione in Champions, al Milan si fa piazza pulita: via il Ceo Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, il dt Geoffrey Moncada ed esonerato anche Massimiliano Allegri, che era stato ingaggiato appena la scorsa estate. "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A - si legge in una nota di RedBird Capital Partners, la società che fa capo a Gerry Cardinale e proprietaria del Milan - Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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