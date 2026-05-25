Dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha eliminato il Milan dalla Champions, la società ha deciso di cambiare completamente staff e dirigenza. Sono stati esonerati il tecnico Massimiliano Allegri, arrivato solo quest’estate, e i dirigenti Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. La decisione arriva in seguito alla partita che ha segnato la fine del percorso in Europa per il club.

AGI - E rivoluzione sia. Il giorno dopo la sconfitta col Cagliari costata la qualificazione in Champions, al Milan si fa piazza pulita: via il Ceo Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, il dt Geoffrey Moncada ed esonerato anche Massimiliano Allegri, che era stato ingaggiato appena la scorsa estate. "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A - si legge in una nota di RedBird Capital Partners, la società che fa capo a Gerry Cardinale e proprietaria del Milan -. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rivoluzione Milan, esonerato Allegri. Via anche Tare, Furlani e Moncada

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