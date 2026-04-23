UeD anticipazioni | Cinzia dà un ultimatum scelta di Ciro Solimeno rovinata

La registrazione del 22 aprile 2026 di Uomini e Donne ha visto Cinzia Paolini e Marco nuovamente al centro della scena. Poi c’è stato il ritorno di due protagonisti, i quali hanno dato un annuncio a tutti i presenti. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno si è trovato a fare i conti con una decisione inaspettata di Elisa Leonardi. Anticipazioni Trono Over UeD: Cinzia “studia” Marco, torna una coppia per un annuncio. Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati svariati colpi di scena sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine. Cinzia Paolini e Marco sono tornati a centro studio, dopo che nella registrazione del 21 aprile il cavaliere era stato oggetto di una pesante segnalazione.🔗 Leggi su Tutto.tv

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