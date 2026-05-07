Mercoledì 6 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale si sono verificati diversi momenti significativi. Tra le novità, si è assistito a un riavvicinamento tra due dei protagonisti, mentre un altro ha annunciato ufficialmente la propria decisione. Le registrazioni hanno portato alla luce sviluppi tra i partecipanti, suscitando l’interesse dei fan e delle persone che seguono il programma.

Mercoledì 6 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale sono accaduti diversi avvenimenti degni di nota. Partendo dal Trono Over, a creare particolare sgomento è stato Mario Lenti, il quale si è riavvicinato a Cinzia Paolini. Una dama, poi, ha fatto un vero e proprio show contro un cavaliere, mentre al Trono Classico Ciro Solimeno ha annunciato quando farà la sua scelta. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Mario balla con Cinzia, Gemma delusa, una dama fa uno show. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 6 maggio rivelano che Mario Lenti è tornato al centro dell’attenzione per parlare di quanto accaduto fuori dal programma con Magda Catozzi.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: riavvicinamento tra Mario e Cinzia, Ciro annuncia la scelta

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