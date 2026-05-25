L'intergruppo Demografia dell'Unione Europea è stato ricevuto dal Papa Leone XIV. Deputati di Fratelli d’Italia e ECR hanno espresso gratitudine al pontefice, sottolineando la centralità della famiglia e della natalità. La visita è definita storica e rappresenta un evento senza precedenti, poiché si tratta del primo intergruppo dedicato alla Demografia ad essere accolto dal Papa.

Inselvini: "Abbiamo dato un messaggio di unità sui temi della demografia e della famiglia con la presenza delle più alte cariche sul tema, evidenziando l'importanza di tutelare la dignità della Vita in tutte le sue fasi" “Un giornata storica, che ci riempe di orgoglio per la quale ringraziamo il Santo Padre. Non è un caso che sia stato scelto l’intergruppo per la Demografia come il primo Intergruppo della storia accolto dal Santo Padre.Abbiamo dato un messaggio di unità sui temi della demografia e della famiglia con la presenza delle più alte cariche sul tema, evidenziando l'importanza di tutelare la dignità della Vita in tutte le sue fasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ue, intergruppo demografia ricevuto da Papa Leone XIV. Inselvini e Sberna (FdI-Ecr): "Grazie al Santo padre per centralità famiglia e natalità"

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