Il settore ferroviario nell’Unione Europea dipende fortemente dall’approvvigionamento di materie prime essenziali, come le terre rare e il petrolio. Attualmente, il Medio Oriente possiede le riserve di petrolio, mentre la Cina controlla le risorse di terre rare, fondamentali per la produzione di tecnologie avanzate. Questi fattori rappresentano una sfida per lo sviluppo ferroviario nel continente, che necessita di materie prime strategiche per la propria crescita.

“Il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le terre rare”. Quando Deng Xiaoping, leader della Repubblica Popolare Cinese dal 1978 al 1989, pronunciò queste parole nessuno immaginava ancora tutte le implicazioni (industriali, militari, infrastrutturali e geopolitiche) del tema legato alle terre rare. Oggi, a maggior ragione mentre si ragiona sui costi dell’autonomia strategica e della sovranità, serve imprimere un’accelerazione verso l’indipendenza dell’Ue. Creatività, iniziativa e intraprendenza sono i tre elementi che Margaret Thatcher, Primo Ministro britannico per undici anni, metteva in risalto. Se ne è parlato al Parlamento europeo con gli eurodeputati di EcrFdi Ciccioli, Torselli, Ventola. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Senza materie prime niente sviluppo ferroviario Ue. Le prospettive di Ecr/FdI

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