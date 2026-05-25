Gokhan Inler ha segnato un gol decisivo che ha contribuito alla vittoria dell'Udinese, portandola al decimo posto in classifica. La società ha annunciato il rinnovo del suo contratto fino al 2028. La squadra ha registrato diversi acquisti di successo nel mercato estivo, migliorando la posizione in campionato. La formazione friulana si prepara alle prossime partite con il centrocampista ancora in rosa.

Udinese, il capolavoro di Gokhan Inler in Friuli: dal decimo posto conquistato al meritato rinnovo fino al 2028. La stagione appena conclusa ha certificato il trionfale ritorno dell’ Udinese nella prestigiosa parte sinistra della classifica, un traguardo costruito con straordinaria competenza dirigenziale. I friulani hanno chiuso un’annata da incorniciare al decimo posto, collezionando l’ottimo bottino di 50 punti. Il principale artefice di questo rilancio è indubbiamente Gokhan Inler. L’ex centrocampista svizzero, vestendo i panni del dirigente, ha letteralmente dominato il mercato, mettendo a segno colpi decisivi che hanno infiammato la piazza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, capolavoro di Inler: decimo posto, super colpi di mercato e rinnovo fino al 2028

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