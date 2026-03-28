Un nuovo accordo è vicino tra il tecnico e la società, con una firma fino al 2028. La prossima settimana ci sarà un incontro tra il dirigente e il responsabile dell’area tecnica per discutere i dettagli del rinnovo. Nel frattempo, è stata pubblicamente confermata l’investitura di John Elkann a favore del tecnico.

Due è meglio di uno. La Juventus e Luciano Spalletti raddoppiano la lunghezza del contratto, ma la missione resta la stessa: riportare i bianconeri a lottare per vincere fin dalla prossima stagione. La trattativa tra l’allenatore toscano, arrivato a Torino il 30 ottobre in fretta e furia al posto di Igor Tudor e con un accordo di soli 8 mesi, e l’ad Damien Comolli è arrivata nel rettilineo finale. Salvo cambi di programma, gli ultimi metri verranno percorsi la prossima settimana prima di rimettersi sui pedali per la rincorsa al quarto posto Champions. La fumata bianca è attesa prima di Pasqua e del ritorno in campo di Pasquetta contro il Genoa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, rinnovo vicino con l'investitura di Elkann: firma fino al 2028 e poi mercato

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