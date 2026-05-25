Udc Bagheria nuovo direttivo cittadino con sette responsabili tematici

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Udc di Bagheria ha annunciato la nomina di un nuovo direttivo cittadino composto da sette responsabili, ognuno incaricato di un settore considerato prioritario. Le nomine riguardano ambiti differenti e sono state comunicate ufficialmente. La composizione del direttivo è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o sulle modalità di nomina. La comunicazione non specifica le aree di competenza di ogni responsabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Udc di Bagheria si dota di un nuovo direttivo cittadino, con nomine specifiche su sette temi considerati prioritari per la città. Il segretario regionale del partito, Decio Terrana, e il responsabile degli enti locali provinciali, Maurizio Lo Galbo, hanno espresso soddisfazione per la squadra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’Udc guarda al rilancio e ai giovani: Elisabetta Ciccardi nuovo commissario cittadinoL'Udc di Lecce ha nominato Elisabetta Ciccardi come nuova commissaria cittadina, sostituendo la precedente figura di vicecommissario con delega...

Leggi anche: Ardea, Leoni aderisce all’Udc: Iacovino nominato coordinatore cittadino

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web