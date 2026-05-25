Udc Bagheria nuovo direttivo cittadino con sette responsabili tematici

Notizia in breve

L'Udc di Bagheria ha annunciato la nomina di un nuovo direttivo cittadino composto da sette responsabili, ognuno incaricato di un settore considerato prioritario. Le nomine riguardano ambiti differenti e sono state comunicate ufficialmente. La composizione del direttivo è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o sulle modalità di nomina. La comunicazione non specifica le aree di competenza di ogni responsabile.