Udc Bagheria nuovo direttivo cittadino con sette responsabili tematici
L'Udc di Bagheria ha annunciato la nomina di un nuovo direttivo cittadino composto da sette responsabili, ognuno incaricato di un settore considerato prioritario. Le nomine riguardano ambiti differenti e sono state comunicate ufficialmente. La composizione del direttivo è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o sulle modalità di nomina. La comunicazione non specifica le aree di competenza di ogni responsabile.
L'Udc di Bagheria si dota di un nuovo direttivo cittadino, con nomine specifiche su sette temi considerati prioritari per la città. Il segretario regionale del partito, Decio Terrana, e il responsabile degli enti locali provinciali, Maurizio Lo Galbo, hanno espresso soddisfazione per la squadra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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