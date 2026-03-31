L’Udc guarda al rilancio e ai giovani | Elisabetta Ciccardi nuovo commissario cittadino
L'Udc di Lecce ha nominato Elisabetta Ciccardi come nuova commissaria cittadina, sostituendo la precedente figura di vicecommissario con delega estesa. La scelta fa parte di un processo di rinnovamento volto a rafforzare la presenza del partito sul territorio e a puntare sui giovani. La nomina si inserisce in un quadro di cambiamenti interni all'organizzazione politica locale.
Nuova nomina per la guida dell’Unione di Centro a Lecce assegnata alla già vicecommissaria con ampio potere di delega e operatività e che aveva ottenuto anche un brillante risultato elettorale nelle ultime amministrative Nel suo primo intervento, Ciccardi ha voluto sottolineare e ringraziare il sostegno ricevuto ai vertici del partito: dal commissario regionale, Gianfranco Chiarelli, al senatore Totó Ruggeri, consigliere nazionale dell’Udc. Si tratta di un passaggio che assume anche un significato politico preciso. Guardando a questo nuovo incarico, per il neo commissario, la nuova fase che si apre richiederà un cambio di passo netto per ricostruire un rapporto autentico con i cittadini, fondato sull’ascolto reale dei bisogni e sulla capacità di tradurli in azione politica concreta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Tutto quello che riguarda su Elisabetta Ciccardi
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