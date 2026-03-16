Tutti vogliono le tecnologie antidrone dell’Ucraina

Diversi paesi, tra cui quelli del Golfo e gli Stati Uniti, mostrano interesse per le tecnologie antidrone dell’Ucraina. Questi sistemi sono richiesti per rafforzare le difese contro le minacce provenienti dall’Iran. Tuttavia, ci sono questioni di natura politica e strategica che complicano le forniture e l’utilizzo di queste tecnologie. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Da quando è cominciata la guerra in Medio Oriente le tecnologie dell’Ucraina per intercettare i droni sono diventate molto richieste. Non sono ancora stati firmati accordi ufficiali, ma l’Ucraina sta negoziando con vari paesi arabi del golfo Persico attaccati dall’Iran per forniture di queste tecnologie, e ci sono discussioni in corso perfino con gli Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina ha mandato delle squadre di esperti in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, con l’obiettivo di aiutare le loro forze armate a intercettare i droni iraniani. Zelensky ha detto che una squadra di esperti ucraina è andata anche in Giordania per difendere una base statunitense. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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