Il ministro degli Esteri ucraino ha visitato zone di Kiev colpite dai bombardamenti, accompagnato da diplomatici. Le immagini mostrano auto incendiate, edifici danneggiati o crollati e macerie sparse. Nel quartiere colpito, diverse persone camminano tra le macerie indossando abiti formali, tra cui giacche e cravatte. La visita si è svolta in un’area che ha subito danni significativi durante gli attacchi.

A Kiev, tra auto bruciate, palazzi crollati o in piedi per metà e macerie passeggiano dozzine di persone in giacca e cravatta. Sono diplomatici provenienti da oltre 70 Paesi che il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha scortato in giro per Kiev per mostrare loro la portata dei danni degli ultimi bombardamenti russi sulla capitale dell’Ucraina ed esortare la comunità internazionale a fare pressioni su Mosca. Domenica Kiev ha subito un pesante raid, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre 91, secondo quanto riferito da Tymur Tkachenko, capo della polizia di Kiev. Questo articolo Ucraina, ministro Esteri... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, ministro Esteri con diplomatici nella Kiev bombardata: le immagini tra le macerie

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Kaja Kallas, insieme a diversi ministri degli Esteri dellUE, è arrivata a Kiev per il quarto annive

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