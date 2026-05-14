Giovedì mattina presto, la capitale ucraina è stata colpita da un attacco di droni e missili provenienti dalla Russia. I soccorritori sono intervenuti tra le macerie per prestare assistenza ai feriti, che sono decine. Le esplosioni hanno causato danni diffusi in diverse zone della città, con molte persone coinvolte negli incidenti. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità cercano di valutare l’entità dei danni.

Giovedì mattina presto la Russia ha sferrato un massiccio attacco con droni e missili contro la capitale ucraina. Secondo le autorità locali, l’attacco ha causato almeno un morto e 33 feriti. Gli attacchi hanno colpito infrastrutture civili ed edifici residenziali in diverse città, ha dichiarato il primo ministro ucraino Yuliia Svyrydenko, con Kiev che ha subito le perdite più gravi. I danni sono stati registrati in sei distretti della capitale, secondo quanto riferito da Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev. Anche le città di Kremenchuk, Bila Tserkva, Kharkiv, Sumy e Odessa sono state prese di mira nell’attacco, che ha visto l’impiego sia di missili balistici che da crociera russi, ha affermato Tkachenko.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, soccorritori tra le macerie a Kiev dopo gli attacchi russi: decine i feriti

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Ucraina, Mosca minaccia l’Europa. Nuovi attacchi russi

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