Il portavoce del Cremlino ha annunciato che i negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono attualmente in pausa. Peskov ha spiegato che questa sospensione è dovuta a motivi comprensibili, senza fornire dettagli specifici. La notizia riguarda le comunicazioni tra le tre parti coinvolte e la loro interruzione temporanea. La situazione rimane in attesa di sviluppi futuri.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono stati sospesi “per ragioni comprensibili”. “Non appena se ne presenterà l’occasione e non appena saranno stati coordinati gli impegni di tutte e tre le parti – in primo luogo quelli dei nostri mediatori americani, una volta che questi saranno in grado di dedicare maggiore attenzione alle questioni ucraine – speriamo che questa pausa giunga al termine e che saremo in grado di tenere il prossimo round di negoziati trilaterali”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti. Peskov ha sottolineato che l’Ucraina ha lanciato nuovi attacchi contro una stazione di compressione che serve i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream, che trasportano gas naturale russo verso la Turchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Peskov: "Negoziati trilaterali con Usa e Kiev sono in pausa"

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