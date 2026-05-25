La Russia ha comunicato ai diplomatici stranieri di lasciare Kiev, minacciando nuovi attacchi. Le forze russe hanno annunciato che colpiranno ancora la capitale ucraina e hanno indicato come obiettivo le fabbriche di droni, in particolare quelle coinvolte in forniture di aiuti provenienti dalla Nato. La notizia arriva dopo le recenti escalation nel conflitto in Ucraina.

La Russia colpirà ancora Kiev e prenderà di mira le fabbriche dei droni. In particolare quelle collegate ad aiuti della Nato. "Nelle circostanze attuali, le Forze Armate russe stanno lanciando un attacco sistematico contro le strutture del complesso militare-industriale ucraino a Kiev, comprese le localita specifiche in cui i droni vengono progettati, fabbricati, programmati e preparati per l'uso. Questi velivoli senza pilota sono utilizzati dal regime ucraino con l'assistenza di specialisti responsabili della fornitura di componenti, dell'intelligence e dell'individuazione degli obiettivi. Gli attacchi prenderanno di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, la Russia ai diplomatici: "Lasciate Kiev, colpiremo ancora". Obiettivo le fabbriche dei droni

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Russia Warns Diplomats to Leave Kyiv! Sumy School Destroyed in Drone Attack

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