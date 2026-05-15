Guerra in Ucraina 24 morti dopo un massiccio attacco russo a Kiev | tre sono bambini

Nelle ultime ore, si è registrato un intenso attacco con droni e missili contro la capitale, causando la morte di 24 persone. Tra le vittime ci sono almeno tre bambini, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’attacco ha provocato danni significativi e ha portato a numerose persone ferite. Le forze di sicurezza stanno ancora valutando l’entità dei danni e le ripercussioni dell’attacco. La situazione resta tesa e in evoluzione nella regione.

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