Guerra in Ucraina 24 morti dopo un massiccio attacco russo a Kiev | tre sono bambini
Nelle ultime ore, si è registrato un intenso attacco con droni e missili contro la capitale, causando la morte di 24 persone. Tra le vittime ci sono almeno tre bambini, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’attacco ha provocato danni significativi e ha portato a numerose persone ferite. Le forze di sicurezza stanno ancora valutando l’entità dei danni e le ripercussioni dell’attacco. La situazione resta tesa e in evoluzione nella regione.
È salito a 24 il numero dei morto causato da un massiccio attacco di droni e missili russi a Kiev: tra le vittime ci sono almeno tre bambini. L'Ucraina risponde colpendo una raffineria in Russia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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