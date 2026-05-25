Lasciate Kiev il prima possibile | l' annuncio della Russia che fa tremare l' Ucraina Cosa sta succedendo

Notizia in breve

La Russia ha emesso un comunicato ufficiale in cui ordina ai cittadini stranieri di lasciare immediatamente Kiev. L’annuncio è stato diffuso dal Ministero degli Esteri russo, senza ulteriori spiegazioni o condizioni. La dichiarazione si rivolge a tutti i cittadini stranieri presenti nella capitale ucraina, invitandoli a lasciare il paese il prima possibile. La notizia ha generato preoccupazioni sulla situazione di sicurezza nella regione.