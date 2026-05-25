Lasciate Kiev il prima possibile | l' annuncio della Russia che fa tremare l' Ucraina Cosa sta succedendo
La Russia ha emesso un comunicato ufficiale in cui ordina ai cittadini stranieri di lasciare immediatamente Kiev. L’annuncio è stato diffuso dal Ministero degli Esteri russo, senza ulteriori spiegazioni o condizioni. La dichiarazione si rivolge a tutti i cittadini stranieri presenti nella capitale ucraina, invitandoli a lasciare il paese il prima possibile. La notizia ha generato preoccupazioni sulla situazione di sicurezza nella regione.
La tensione in Ucraina ha appena superato il livello di guardia. Con una nota ufficiale che lascia poco spazio alle interpretazioni, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha lanciato un avvertimento perentorio: tutti i cittadini stranieri devono lasciare Kiev il prima possibile. 🔗 Leggi su Today.it
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