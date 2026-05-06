Ucraina | Russia evacuare ambasciate per possibile attacco a Kiev

Mosca ha richiesto ai paesi stranieri di evacuare i loro diplomatici da Kiev, prevedendo la possibilità di un attacco. La richiesta arriva in vista delle celebrazioni del 9 maggio a Mosca, che potrebbero essere disturbate da eventuali azioni in Ucraina. La notifica riguarda i rappresentanti diplomatici di diversi paesi e si inserisce in un clima di tensione tra Russia e Ucraina. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata riguardo a un'evacuazione obbligatoria.

Roma, 6 mag. (LaPresse) – Mosca sta chiedendo ai Paesi stranieri di evacuare in anticipo i loro diplomatici da Kiev nel caso in cui l’Ucraina tenti di disturbare le celebrazioni del 9 maggio a Mosca. Lo riporta la Tass citando la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Il Ministero degli Esteri russo – si legge – esorta le autorità del vostro Paesela leadership della vostra organizzazione a prendere questa dichiarazione con la massima responsabilità e a garantire un’evacuazione tempestiva del personale diplomatico e di altre missioni, nonché dei cittadini, da Kiev, a causa dell’inevitabilità di un attacco di rappresaglia...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Russia, evacuare ambasciate per possibile attacco a Kiev Notizie correlate Russia: “State pronti a evacuare tutte le ambasciate a Kiev”. Minaccia di ritorsione in caso di attentati ucraini il 9 maggioRoma, 6 maggio 2026 – La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la “tempestiva evacuazione” del proprio personale e dei propri... Ucraina, Russia: 3 civili uccisi per raid Kiev su Belgorod(Adnkronos) – Tre civili sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni, in un raid aereo condotto dalle forze... Altri aggiornamenti Ucraina: Russia, evacuare ambasciate per possibile attacco a KievRoma, 6 mag. (LaPresse) - Mosca sta chiedendo ai Paesi stranieri di evacuare in anticipo i loro diplomatici da Kiev nel caso in cui l'Ucraina tenti di ... lapresse.it Russia: State pronti a evacuare tutte le ambasciate a Kiev. Minaccia di ritorsione in caso di attentati ucraini il 9 maggioLa Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev in caso di un attacco russo sulla città ... quotidiano.net