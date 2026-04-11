Al cinema sta per tornare una versione restaurata in 4K di due film molto noti, un'operazione che unisce i due volumi in un’unica proiezione. Questa nuova versione permette di vedere la storia in modo più continuo, eliminando le interruzioni tra i due capitoli. La proiezione avverrà a breve, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivivere una delle produzioni più discusse e apprezzate di Quentin Tarantino in un formato completamente rinnovato.

Cosa direste se Kill Bill tornasse al cinema in versione restaurata 4k? E se anziché proiettare i due volumi separati fosse proiettato un unico grande film, per una storia fluida e completa del film di Quentin Tarantino? E’ proprio ciò accadrà al cinema tra pochissimo. Scopriamo il titolo, il poster e i dettagli di questa meravigliosa iniziativa. Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Il film si chiamerà Kill Bill: The Whole Bloody Affair, e sarà un unico spettacolo cinematografico contenente in volume 1 e il volume 2 del film cult Kill Bill. Il film, diretto da Quentin Tarantino nel 2003, e con protagonista Uma Thurman, sta per tornare sul grande schermo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I due film di ‘Kill Bill’ in un unico grande spettacolo al cinema!

La versione estesa e inedita di Kill Bill arriva al cinema in Italia (ma per un periodo limitato)Nonostante non si sappia quando uscirà il suo decimo, probabilmente ultimo, film, fatto sta che Quenti Tarantino sta per tornare con la versione...

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