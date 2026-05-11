Nella giornata di oggi, le autorità hanno disposto cinque fermi in relazione all'omicidio di un uomo di 35 anni, originario del Mali, avvenuto in piazza Fontana a Taranto all'alba di sabato scorso. L'uomo è stato ucciso in modo violento da un gruppo di persone. Le indagini sono ancora in corso e si stanno concentrando sugli elementi raccolti sul luogo dell'episodio.

Cinque fermi per il brutale omicidio di Bakary Sako, il 35enne del Mali assassinato in piazza Fontana all'alba di sabato scorso a Taranto. I provvedimenti sono in corso di esecuzione da parte degli investigatori della squadra Mobile della Polizia, guidati dal dirigente Antonio Serpico a conclusione di una attività condotta a tamburo battente. Si tratta di quattro minorenni e un maggiorenne, tutti tarantini. Sono accusati di omicidio aggravato. Sarebbero stati loro a rincorrere e accerchiare lo sfortunato bracciante straniero che quella mattina stava attraversando in bicicletta la città vecchia per recarsi a prendere il treno e raggiungere Massafra dove lavorava nei campi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ucciso in piazza dal branco, disposti 5 fermi

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