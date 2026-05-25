uccise la compagna a casoli confermati 25 anni al pensionato inglese whitbread

Notizia in breve

La Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila ha confermato una condanna a 25 anni di carcere per un pensionato inglese accusato di aver ucciso la propria compagna a Casoli. La sentenza ha respinto la richiesta di affidamento ai domiciliari avanzata dall’imputato. La decisione riguarda il caso di omicidio avvenuto nel luogo della vicenda. La corte ha mantenuto la pena originariamente inflitta in primo grado.