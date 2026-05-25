Uccise la compagna a Casoli confermati 25 anni al pensionato inglese Whitbread
La Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila ha confermato una condanna a 25 anni di carcere per un pensionato inglese accusato di aver ucciso la propria compagna a Casoli. La sentenza ha respinto la richiesta di affidamento ai domiciliari avanzata dall’imputato. La decisione riguarda il caso di omicidio avvenuto nel luogo della vicenda. La corte ha mantenuto la pena originariamente inflitta in primo grado.
L'Aquila - La Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila ha confermato la condanna per l’omicidio di Michele Faiers, respingendo anche la richiesta dei domiciliari. La Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila ha confermato la condanna a 25 anni di reclusione per Michael Dennis Whitbread, il 76enne cittadino britannico ritenuto responsabile dell’omicidio volontario aggravato della compagna Michele Faiers, 66 anni. La decisione ribadisce quanto già stabilito in primo grado dalla Corte d’Assise di Lanciano, senza riduzioni di pena per l’imputato. Il delitto risale al 29 ottobre 2023 e avvenne nel casolare di contrada Verratti, a Casoli, in provincia di Chieti, dove la coppia viveva dopo essersi trasferita dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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