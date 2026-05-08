Molestava le nipoti della compagna pensionato condannato a 9 anni Le bimbe avevano meno di 10 anni

Un uomo di 75 anni, residente in Versilia, è stato condannato a nove anni di carcere dal Tribunale di Lucca. La sentenza riguarda accuse di molestie rivolte alle nipoti della compagna, tutte con meno di dieci anni. La vicenda si è conclusa con la condanna dopo il processo, che ha portato alla condanna dell’imputato. La vicenda si è verificata in provincia di Lucca e ha coinvolto minori.

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Lucca, 8 maggio 2026 – Un pensionato residente in Versilia è stato condannato a 9 anni di reclusione dal Tribunale di Lucca. Il reato è quello di atti sessuali con minorenni, con l’aggravante di averli compiuti nei confronti di due bambine che all’epoca avevano meno di 10 anni. Il processo. Come riporta l’edizione odierna del Tirreno, il secondo collegio del Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per uscire con il dispositivo della sentenza. Una pena identica a quella invocata nella sua requisitoria dal pubblico ministero Sara Polino. Previsto il pagamento di provvisionali a favore dei genitori delle bimbe assistiti come parte civile dall'avvocato Romano Zipolini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Molestava le nipoti della compagna, pensionato condannato a 9 anni. Le bimbe avevano meno di 10 anni Notizie correlate Abusi sotto le vestite: lo zio condannato a 6 anni per le nipotiUn uomo di 54 anni, padre di due figli, è stato condannato a sei anni e quattro mesi di carcere per abusi sessuali commessi ai danni di quattro... Leggi anche: Morde la compagna e le stacca parte della lingua: condannato a 4 anni e 6 mesi