Uccise la convivente a coltellate | fissato l' appello per Whitbread

Il processo in appello per Micheal Whitbread si terrà il 22 maggio. L'uomo, di 76 anni, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver ucciso a coltellate la convivente, una donna di 66 anni. La condanna è stata emessa dopo il processo in primo grado e ora si attende la decisione finale sulla vicenda.