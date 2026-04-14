Uccise la convivente a coltellate | fissato l' appello per Whitbread
Il processo in appello per Micheal Whitbread si terrà il 22 maggio. L'uomo, di 76 anni, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver ucciso a coltellate la convivente, una donna di 66 anni. La condanna è stata emessa dopo il processo in primo grado e ora si attende la decisione finale sulla vicenda.
È stato fissato al prossimo 22 maggio il processo in appello per Micheal Whitbread, il 76enne inglese condannato a 25 anni di reclusione per l'omicidio della compagna e convivente Michele Faiers Dawn, 66 anni. La donna venne trovata senza vita il 1° novembre 2023 nel casolare di Casoli in cui.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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