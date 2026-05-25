Ubriaco al volante esce di strada e fa strage di auto | incidente in via Colautti

Un uomo alla guida di un'auto ubriaco ha perso il controllo e si è schiantato contro diversi veicoli parcheggiati in via Colautti. Durante le manovre, ha colpito più mezzi, causando danni ingenti. L'incidente si è verificato nella serata di ieri e non risultano feriti gravi tra i veicoli coinvolti. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha sottoposto l’automobilista a test alcolemici.

Si trovava alla guida della sua autovettura e nelle manovre particolarmente serpeggianti è andato a sbattere contro numerosi mezzi in sosta, di fatto causando gravi danni agli stessi. L'episodio è andato in scena verso le 17:30 di oggi 25 maggio in via Colautti e ha visto coinvolto un uomo di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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