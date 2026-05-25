Un uomo di 52 anni, in sella a una moto, è morto in un incidente avvenuto in provincia di Ravenna. La moglie di 32 anni, che viaggiava con lui, è rimasta ferita e trasportata in elicottero in ospedale con un codice di media gravità. L’autista di un’auto coinvolta è stato arrestato dopo essere risultato ubriaco al volante.

Ravenna, 24 maggio 2026 – Un centauro di 52 anni, nato a Bologna ma residente a Lugo, Riccardo Battaglia, è morto sul colpo, e la moglie di 32 anni che era in sella con lui è stata trasportata in elicottero con un codice di media gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. È il tragico bilancio dello scontro tra un’auto e una moto, verificatosi all’incrocio tra via Torrazza e via Crispi, in una zona di campagna al confine tra Cotignola e Lugo. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacaincidente-urbino-morto-motociclista-kjxb225a Come è avvenuto il terribile incidente. Erano circa le 17.30 quando il 52enne stava percorrendo, in sella a una ‘Harley’ insieme alla donna, via Crispi proveniente da via Madonna di Genova e diretto verso Lugo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Battaglia muore nell’incidente in moto, arrestato l’uomo al volante dell’auto: “Era ubriaco”

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