Ubriaco esce di strada e si salva per miracolo | auto distrutta

Durante il fine settimana sono stati intensificati i controlli lungo le principali strade della provincia, con verifiche mirate a garantire il rispetto delle norme del codice della strada. In un episodio, un uomo alla guida in stato di ebbrezza ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada e si è completamente distrutta. L’incidente si è concluso senza feriti gravi, ma ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Fine settimana di verifiche intensificate da parte dei carabinieri lungo le principali arterie della provincia, con servizi mirati al rispetto delle norme del codice della strada. L’attività ha portato alla denuncia di cinque persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza, accertata tramite.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Muore a 19 anni in un incidente. La Bmw finisce fuori strada, l’amica si salva per miracoloUn terribile schianto nel cuore della notte, un’auto che si accartoccia contro gli alberi e poi vola in una scarpata. Esce di strada, l’auto si ribalta e finisce in un campoOrvieto:, 10 aprile 2026 – Incidente stradale in località Santa Maria, in direzione Monteleone di Orvieto: un’auto guidata da un settantenne è uscita... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rottofreno: fermato un ubriaco al volante, nella casa disabitata trovano un uomo con precedenti; Esce dal carcere e viola le misure di sicurezza: trovato ubriaco in strada a Settimo Torinese; Ubriaco vola sul marciapiede, abbatte un palo, sfascia la sua Alfa 159 e va al bar: trovato dai carabinieri mentre beve l'ennesimo spritz; 50enne ubriaco va fuori strada ad Alessandria, poi la follia: picchiati agenti e sanitari prima dell'arresto. Guida in stato di ebrezza: esce di strada e aggredisce gli agentiNotte di follia in via Dalla Scola: ubriaco al volante esce di strada e tenta di accoltellare gli agenti della Polizia Locale. Leggi i dettagli ... vicenzareport.it 50enne ubriaco va fuori strada ad Alessandria, poi la follia: picchiati agenti e sanitari prima dell'arrestoArrestato un 50enne ad Alessandria per resistenza e lesioni dopo una lite in un bar: aggrediti carabinieri e sanitari intervenuti sul posto. virgilio.it Ubriaco, ha infastidito passeggeri e autista di un autobus Gtt poi ha aggredito i carabinieri intervenuti per fermarlo facebook