Juve Genoa Spalletti ha già sciolto i dubbi per quanto riguarda le corsie | ecco chi agirà a destra e chi a sinistra

L'allenatore ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Juventus e Genoa, confermando la linea difensiva senza variazioni rispetto alle ultime uscite. I due esterni saranno schierati rispettivamente a destra e a sinistra, con il loro ruolo di supporto alle azioni offensive. La scelta delle corsie laterali è stata comunicata ufficialmente, senza modifiche rispetto alle previsioni precedenti.

di Luca Fioretti Juve Genoa, Spalletti decide di non cambiare la linea arretrata e conferma i due esterni pronti a spingere forte sulle fasce. Le ultimissime. La delicata sfida casalinga col Genoa impone scelte precise per conquistare la vittoria sul campo. Spalletti ha deciso di dare continuità al pacchetto arretrato: sulle corsie laterali agiranno ancora una volta Andrea Cambiaso e Pierre Kalulu, confermati nel delicato ruolo di esterni bassi. Il mister non cambia la linea, chiedendo ai due ragazzi la massima applicazione. I terzini dovranno garantire spinta per supportare la manovra offensiva, ripiegando con estrema attenzione quando gli avversari proveranno a ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa, Spalletti ha già sciolto i dubbi per quanto riguarda le corsie: ecco chi agirà a destra e chi a sinistra Legrottaglie non ha dubbi: «Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juve. Ecco chi prenderei sul mercato»di Redazione JuventusNews24Nicola Legrottaglie ha parlato di Juventus e del futuro bianconero, facendo riferimento anche al mercato e a Spalletti. Perin Di Gregorio, chi giocherà Juve Genoa? Nessun dubbio per Spalletti alla vigilia, la decisione è già stata presadi Luca FiorettiPerin Di Gregorio, l’ex Genoa conquista la titolarità a discapito del compagno e si prepara a difendere i pali fino al termine della... Temi più discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Genoa; De Rossi su Spalletti: 'Per me è come uno di famiglia'. VIDEO; Sorpresa Vlahovic! Spalletti felice, ora l'assist a Yildiz: cosa cambia per Juve-Genoa; Vlahovic gioca titolare Juventus-Genoa? Le ultime sulle scelte di Spalletti per la gara dei bianconeri a Pasquetta. Probabili formazioni Juventus Genoa: le possibili scelte di Luciano Spalletti per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26Probabili formazioni Juventus Genoa: le possibili scelte di Luciano Spalletti per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Juventus, Spalletti tra rinnovo e Genoa: Priorità al campo. Champions? Serve un filottoJuventus, Spalletti tra rinnovo e Genoa: Priorità al campo. Champions? Serve un filotto Luciano Spalletti fa chiarezza sul mancato rinnovo con ... tuttojuve.com Telecronaca #JuveGenoa Chi commenta il match facebook Sosta passata, De Rossi carica il Genoa: “Con la Juve testa alta e coraggio: non cerchiamo sfizi ma punti salvezza” x.com